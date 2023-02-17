Силуанов: Минфин РФ готовит поправки, чтобы бизнес внёс 300 млрд руб. в бюджет

Москва, , 11:37 — REGNUM Поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет, готовит Министерство финансов РФ. Об этом 17 февраля сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Минфина Антон Силуанов © Анна Исакова/ТАСС

«Будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство. И, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса», — сказал Силуанов.

Предполагается, что бизнес будет делать взнос с прироста финансового результата за последние годы, которым «бизнес готов поделиться с государством».

Он отметил, что эти поправки не коснутся малого бизнеса, а также нефтегазового сектора, по которому уже ввели ряд налоговых новаций.

По словам Силуанова, общая сумма единовременных взносов составит около 300 млрд рублей. Эти деньги пойдут на социальные и инфраструктурные расходы бюджета.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет.