Москва, 17 февраля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Россия может ответить на нагнетание антироссийских настроений в Молдавии расширением специальной военной операции для защиты русского населения, военнослужащих России и складов с боеприпасами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он обратил внимание на то, что новый премьер-министр республики уже отметился заявлениями о необходимости «демилитаризации» Молдавии, то есть вывода российских военных.

«В свете боевых действий на Украине вывод военнослужащих РФ, которые охраняют огромные склады с советскими боеприпасами, стал вопросом выживания для киевского режима», — рассуждает Миронов.

Склады с боеприпасами ни при каких обстоятельствах не попадут в руки неонацистов, убеждён парламентарий.

«Если возникнет такая необходимость, они будут уничтожены», — сказал Миронов.

Говоря о попытках Запада втянуть Молдавию в конфликт с Россией, парламентарий заявил, что руководство республики должно понимать: это грозит расширением зоны специальной военной операции, которую сегодня проводят ВС РФ.

«Для НАТО это будет угроза прямого столкновения с Россией, которого, как уверяют в альянсе, там пытаются избежать. Нам есть чем остудить горячие головы в Кишенёве и Брюсселе!» — добавил Миронов.

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