Москва, , 13:44 — REGNUM Увеличением количества сообщений о том, что Россия якобы намеревается осуществить госпереворот в Молдавии, Кишинёв хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который возмущает граждан Молдавии. Об этом 15 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Госдуме.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявляла о том, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя. В связи с этим она призвала парламент Молдавии ужесточить законодательство в области безопасности. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Европейском совете заявлял, что разведка страны перехватила якобы «план России» по «разрушению демократического порядка» в Молдавии, власти Украины предупредили об этом руководство республики.

«Нарастанием этой риторики, которую сейчас Киев пытается максимально разогреть, передав некоторые конфиденциальные сведения о планируемых нами провокациях, госпереворотах, конечно, правительство Санду, в котором наряду с ней практически все являются еще и румынскими гражданами, хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает все большее возмущение в обществе», — заявил Лавров, добавив, что при этом существует и «маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит» подорвать позиции России в механизме «5+2», занимающегося приднестровским урегулированием.

Он также отметил, что усиление антироссийской риторики направлено на ослабление связей России с Гагаузией, обвинение России во всех бедах Молдавии, также существует стремление потребовать вывода миротворцев России, охраняющих огромные склады боеприпасов в Колбасне.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Украина нацелена на втягивание Молдавии в жестокое противостояние с Россией, а заявления Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» не обоснованы и бездоказательны.

Читайте также: В МИД РФ ответили на заявления Кишинева о плане России по дестабилизации

Об этом: Президент Молдавии обвинила Москву в попытке свергнуть власть в Кишинёве