Командир авиагруппы: Киев потерял почти всех опытных пилотов
Москва, 17 февраля 2023, 08:31 — REGNUM Украина за время спецоперации потеряла почти всех опытных пилотов, сообщил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец.
Военный добавил, что российские бойцы прошли многие горячие точки еще до спецоперации и приобрели необходимый опыт.
Как сообщало ИА REGNUM, киевская армия не сможет противостоять российской из-за нехватки боеприпасов. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уверен, что ВСУ получат от стран Запада истребители, но это произойдёт на более позднем этапе конфликта.
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