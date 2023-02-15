Боррель считает, что вооружение Киева и переговоры о мире могут идти параллельно

Париж, , 12:54 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что поставки Киеву оружия и техники могут происходить параллельно с дипломатическим решением украинского конфликта.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи перед депутатами Европарламента на пленарной сессии во Франции он сказал, что не понимает тех, кто выступает за прекращение помощи Украине.

«Напротив, надо делать и то, и другое», — призывает Боррель.

По его мнению, «третьей мировой войны не случилось после объявления о направлении танков».

Ранее глава дипломатии ЕС рассказал о планах предложить Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать посредником по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в США рекомендовали военнослужащим ВСУ меньше полагаться на артиллерийские обстрелы и уделять больше внимания манёврам.

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