Вашингтон, 16 февраля, 2023, 23:36 — ИА Регнум. У культового американского актера боевиков 67-летнего Брюса Уиллиса прогрессирует болезнь, связанная с возрастными изменениями мозга — афазия.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

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«Врачи диагностировали лобно-височную деменцию. Сегодня не существует способов лечения этой болезни. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что СМИ прольют свет на этот недуг, который требует значительно большей осведомленности общественности и больших исследований», — обратились к общественности родственники.

Семья в опубликованном заявлении призналась, что у Брюса Уиллиса есть нарушения речи, но он бодр и даже иногда снимает видео для соцсетей.

Как сообщало ИА REGNUM, актер Сильвестр Сталлоне признался, что из-за проблем со здоровьем его коллега Брюс Уиллис «переживает трудные времена».