Вашингтон, 10 ноября 2022, 22:11 — REGNUM Американский актер Сильвестр Сталлоне признался, что из-за проблем со здоровьем его коллега Брюс Уиллис «переживает трудные времена». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
«Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он практически без связи с внешним миром сейчас», — сказал Сталлоне. Актер также признался, что произошедшее с актером «убивает его».
Стоит отметить, что Сталлоне и Уиллис вместе снимались в нескольких фильмах франшизы «Неудержимые».
Напомним, Брюс Уиллис прекратил актёрскую деятельность в марте 2022 года. Причиной стала диагностированная у него афазия — приобретенное расстройство речи, вызванное повреждением мозга.
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