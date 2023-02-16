Вашингтон, 16 февраля, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Критика и претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности — он достигает успехов, заявила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.

Джо Байден

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«Может, они забыли о победах президента за последние два года, но я рада напомнить в любое время», — сказала пресс-секретарь Белого дома журналистам 16 февраля.

Она напомнила, что оппоненты действующего главы США предсказывали его поражение на выборах в 2020 году, но Байден победил и с тех пор делает всё для укрепления экономики.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли призвала оценивать ментальное состояние политиков после 75 лет.

Джо Байдену в 2022 году исполнилось 80 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, почти три часа Байден находился в больнице — он проходил 16 февраля диспансеризацию, о результатах которой позже расскажут американцам.