Байден три часа провёл на плановом медосмотре
Вашингтон, 16 февраля 2023, 21:35 — REGNUM Почти три часа президент США Джо Байден находился в больнице по причине прохождения планового осмотра, сообщает 16 февраля пресс-служба Белого дома.
По официальной информации, Байден оказался в больнице в 09:16 (17:16 мск) и вышел из медицинского учреждения в 12:06 (20:06 мск).
Ранее представили Белого дома анонсировали предстоящую плановую диспансеризацию президента США.
Результаты обследования Байдена будут обнародованы позже.
В конце декабря 2022 года официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США здоров и поддерживает активный образ жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году медицинское обследование Байдена, по его собственным словам, «прошло прекрасно».