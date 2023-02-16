Вашингтон, 16 февраля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Поведение российского президента Владимира Путина удостоилось лестной оценки офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера. В комментарии YouTube-каналу Naturalist Capitalist он заявил, что российский лидер проявляет «поразительное терпение», имея в виду провокации в отношении России со стороны США начиная с 2008 года.

U. S. Army Скотт Риттер

В августе 2008 года новый виток противостоянию России и США дало вторжение грузинских войск в Южную Осетию, положившее начало вооружённому конфликту, по завершении которого Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Новый этап напряжённости между странами был вызван событиями на Украине и присоединением Крыма к Российской Федерации в 2014 году.

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что хотел бы пожать руку президенту России Владимиру Путину:

«Я бы поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине».

«Путин — мудрый и дальновидный политик, он хочет, чтобы мир понял, что такого, как на Украине, не должно быть», — отметил на днях глава Чечни Рамазан Кадыров.

В декабре 2022 года многие ведущие СМИ процитировали фразу российского президента Владимира Путина: «Мы большая страна, и у нас есть терпение». Главный редактор информационного агентства ИА REGNUM Марина Ахмедова в своём телеграм канале пришла к выводу, что терпение зависит от размеров страны:

«Кто умеет терпеть, а не впадать в истерику и сразу дёргаться? Сильные. Может большая страна быть слабой? Она при слабости распадётся. Чем больше страна, тем она крепче, а чем она крепче, тем больше у неё должно быть терпения».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российский президент Владимир Путин проявляет поразительное терпение, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил YouTube-каналу Naturalist Capitalist. По его словам, США обманываются, сообщая о мифических победах Киева. Сложившуюся ситуацию экс-разведчик сравнил с операциями США в Афганистане, где Вашингтон проиграл.

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