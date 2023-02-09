Вашингтон, 9 февраля, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Ветеран армии США писатель Ноктис Дрейвен заявил, что хотел бы пожать руку президенту России Владимиру Путину. Об этом американский военнослужащий в отставке написал в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Дрейвену задала вопрос бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Вопрос был сформулирован так: «Что бы вы спросили, встретившись с Путиным?».

Ветеран пояснил, что он бы поблагодарил Путина за терпение и за деятельность во благо российского народа и всего мира. Кроме того, Дрейвен хотел бы сказать президенту России, что борется за истину, как и многие другие люди.

»… И сказал бы ему, что я и другие люди предпринимаем все усилия, чтобы вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине», — добавил писатель.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Путин сделал Россию суверенным государством, которое не зависит от мнения западных стран.