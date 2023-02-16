Москва, 16 февраля, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий Пальчиков заявил, что скорость вращения Земли стала аномально увеличиваться.

Ittiz Земля во время ледникового периода

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«Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли. Вычитание секунды произойдет где-то в 2028 году», — сказал РИА Новости Виталий Пальчиков.

По словам ученого, на данный момент внятного объяснения ускорению вращения Земли нет, но изучение этого эффекта продолжается и ясность появится.

Предполагается, что одним из последствий ускорения вращения Земли стало то, что 29 июня 2022 года оказался самым коротким днем в истории.

«Ускорение Земли — аномалия, а до недавнего времени наша планета замедлялась. Для того чтобы компенсировать снижение её скорости вращения, с 1970-х годов в рамках коррекций были введены дополнительные 37 секунд», — добавил Пальчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи астрофизиков во всем мире заняты поисками темной материи на просторах Вселенной, но она остается неуловимой уже многие десятилетия. Преодолеть трудности помогает гипотеза Д. И. Менделеева о внешних эфирных оболочках небесных тел.