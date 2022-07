20 июля 2022 | Время чтения 12 мин

Планеты Юпитер и Сатурн

С тех пор как около 90 лет назад Фриц Цвикки установил избыточность массы в галактиках из созвездия Волосы Вероники, самой сложной задачей астрономии стало обнаружение невидимой темной материи. Реального прогресса в её решении ни теоретическим, ни экспериментальным способом не отмечается; более того, нередко ставится под сомнение само физическое обоснование неполноты нашего учета количества материи. Трудности науки XXI века можно объяснить нарушением порядка преемственности, — а именно тем, что многие преждевременно отказались от капитала классического знания. Имеется в виду, в частности, идея эфира, разделявшаяся физиками и химиками нескольких поколений. Среди них в первую очередь следует назвать Дмитрия Ивановича Менделеева, первооткрывателя фундаментальной Системы и целого ряда элементов в неё входящих

Подводя итог своим исследованиям, Менделеев пришел к следующему заключению:

» … стало не подлежать ни малейшему сомнению, что пред той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньшие, чем у элементов I группы » («Попытка химического понимания мирового эфира». 1905 г., стр. 27).

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)

По Менделееву, в нулевую группу входит ньютоний (идентифицированный эфир), который должен быть, «во-первых, наилегчайшим из всех элементов как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, наименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или частицами определённых сколь-либо прочных соединений и, в-четвёртых, элементом, всюду распространённым и всепроникающим». И характерное менделеевское предвидение важнейшей особенности поведения: элемент нулевой группы, вероятно, имеет тенденцию «скопляться около больших центров притяжения, подобных в мире светил — Солнцу», так что «около громадных масс Солнца и звёзд его частиц из мирового запаса должно скопиться больше, чем около меньших масс планет и спутников». Вопрос заключается в том, как воспользоваться этим указанием.

Вокруг события 21 декабря 2020 года

Приняв менделеевскую картину мира, мы начинаем понимать, что находящийся на Земле наблюдатель может не только просто фиксировать движения в Солнечной системе, но и пытаться выяснить последствия совмещения невидимых оболочек планет и звезды в момент их соединения на небосводе. Наиболее благоприятные условия для такого рода анализа предоставляют соединения газовых гигантов. В сложившейся ситуации неопределенности требуется, по примеру Роберта Гука, провести решающий критический эксперимент. Уникальная возможность тестирования гипотезы ньютония открылась в день солнцестояния 2020 года. 21 декабря в период от 16:15 до 18:15 UT совершалось величайшее соединение Юпитера и Сатурна, когда впервые за почти 400 лет угловое расстояние между планетами сократилось до 6 минут 6 секунд (что соответствует 20% диска Луны). С земной точки зрения они стали на несколько часов одним огромным газовым скоплением.

Логично предположить, что сокращение вдовое общего объема мощных атмосфер (в геоцентрических координатах) благодаря соединению планет, должно было привести к увеличению прозрачности космической среды для потоков частиц из ядра Галактики, достигающих Земли. Регистрация значительного роста интенсивности галактических космических лучей (ГКЛ) при образовании рассматриваемой конфигурации будет означать обнаружение факта существования невидимых ньютониевых оболочек.

Среди многочисленных детекторов ГКЛ, работающих на всех континентах, лучше всего отвечает цели критического эксперимента пара нейтронных мини-мониторов на Dome С в Антарктиде, обладающих исключительно высокой чувствительностью (Рис. 1).

Рис. 1. Нейтронные мини-мониторы, установленные сотрудниками университета Оулу (Финляндия) и других исследовательских центров на станции Конкордия, плато Dome C в Антарктиде (75°06» ю. ш., 123°23» в. д., высота 3233 м)

Источник: S. Poluianov, I. G. Usoskin, A. Mishev et al. Mini Neutron Monitors at Concordia Research Station, Central Antarctica, December 2015, Journal of Astronomy and Space Science 32(4): 281−287

Кроме того, есть шансы получить нужный (т. е. определенный — положительный или отрицательный) ответ при изучении материалов других высокогорных или высокоширотных мониторов, которые расположены в местах с относительно небольшой толщиной защитного экрана — атмосферы.

Что дал поставленный мысленный опыт с ГКЛ? Первый — и самый главный — результат: в день величайшего соединения Юпитера и Сатурна при высокой прозрачности межпланетной среды, спокойном Солнце (Рис. 2) и практически полном отсутствии помех монитором на плато центральной Антарктиды действительно был записан сигнал из ядра Галактики — очень редкий всплеск нейтронов (Рис. 3).

Рис. 2. Поток радиоизлучения Солнца на волне 10,7 см в декабре 2020 г. (езультаты измерений выражают в solar flux units — sfu — солнечных единицах потока — сеп (с. е. п.): 1 сеп = 10–22 Вт·м-2·с (или Вт·м-2·Гц-1)

Источник: по данным Solar radio flux — solar monitoring program

Рис. 3. Пик энергии ГКЛ 21 декабря 2020 г., зафиксированный в центре Антарктиды на нейтронном мониторе DOMB

Источник: по данным Neutron Monitor Database.

Второй результат: 21 декабря 2020 г. в горах Тянь-Шаня зарегистрирована синхронная с антарктической аномалия нейтронов (Рис. 4).

Рис. 4. Увеличение интенсивности ГКЛ 21 декабря 2020 г. по наблюдениям Алма-Атинского нейтронного монитора (координаты: широта 43°15‘ с. ш., долгота 76° 55‘ в. д., высота 3340 м)

Источник: Ibid.

Третий результат: на Кавказе 21 декабря 2020 г. в период до 14:00 UT наблюдался рост энергии ГКЛ, одновременно с регистрацией аналогичных событий в горах Тянь-Шаня и на плато Антарктиды (Рис. 5).

Рис. 5. Увеличение интенсивности ГКЛ 21 декабря 2020 г. по наблюдениям Баксанского нейтронного монитора на Эльбрусе (координаты: широта 43°17‘ с. ш., долгота 42° 41‘ в. д., высота 1700 м)

Источник: Ibid.

Четвертый результат: данные нейтронного супермонитора Тикси свидетельствуют о том, что в Арктике 21 декабря 2020 г. произошло повышение энергии ГКЛ, синхронное с теми аномалиями, которые были установлены в горных районах (Рис. 6).

Рис. 6. Положительное отклонение интенсивности ГКЛ от нормы 21 декабря 2020 г. по наблюдениям в Тикси (координаты: широта7136’128 54’, высота 0 м)

Источник: Ibid.

Пятый результат: материалы наблюдений второго высокоширотного нейтронного монитора, расположенного в Норильске, подтверждают реальность изменения потока космических частиц под влиянием соединения Юпитера и Сатурна (Рис. 7).

Рис. 7. Положительное отклонение интенсивности ГКЛ от нормы 21 декабря 2020 г. по наблюдениям Норильского нейтронного монитора (координаты: широта 69°16‘ с. ш., долгота 88° 03‘ в. д., высота 0 м)

Источник: Ibid.

К аналогичным выводам приводит изучение сведений, полученных с помощью нейтронных мониторов по другим районам Арктики — Гренландии (Туле), Скандинавии (Оулу) и Кольскому полуострову (Апатиты).

Важно отметить, что до сих пор синхронные аномалии ГКЛ глобальных масштабов в условиях спокойного Солнца не наблюдались.

Отклик межпланетной среды

Как и следовало ожидать, тесное соединение Юпитера и Сатурна повлекло за собой возмущение потоков частиц в ближнем космическом пространстве — электронов (Рис. 8) и протонов (Рис. 9).

Рис. 8. Изменения потока электронов с энергией 38-53 keV на расстоянии около 1,5 млн. км от Земли 21 декабря 2020 г., по информации спутника Advanced Composition Explorer (ACE)

Источник: по данным Index of /sdb/goes/ace/daily.

Рис. 9. Изменения потока протонов с энергией 1060-1900 keV на расстоянии около 1,5 млн. км от Земли 21 декабря 2020 г., по информации спутника Advanced Composition Explorer (ACE)

Источник: Ibid.

Момент соединения газовых гигантов отмечен резким усилением солнечного ветра, в частности, быстрым ростом плотности протонов (Рис. 10).

Рис. 10. Усиление солнечного ветра во время события 21 декабря 2020 г. на расстоянии около 1,5 млн. км от Земли, по информации спутника Advanced Composition Explorer (ACE)

Источник: Ibid.

Чрезвычайно показательно кратковременное искажение межпланетного магнитного поля (Рис. 11).

Рис. 11. Колебания напряженности межпланетного магнитного поля с большой амплитудой на расстоянии около 1,5 млн. км от Земли 21 декабря 2020 г. по информации спутника Advanced Composition Explorer (ACE)

Источник: Ibid.

Изменения свойств межпланетного пространства 21 декабря 2020 г. неизбежно должны были отразиться на состоянии геосфер.

Реакция Земли и ее геосфер

Первым по времени глобальным последствием соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 г. стало изменение ориентации земной оси, хорошо заметное по смещению географического Северного полюса от траектории (Рис. 12).

Рис. 12. Движение географического Северного полюса 16–28 декабря 2020 г

Источник: по данным International Earth Rotation and Reference Systems Service.

Возможно самым убедительным свидетельством реальности глобальных последствий рассматриваемого космического события служит возникновение крупной аномалии магнитного поля Земли в обстановке очень низкой солнечной активности (Рис. 13).

Рис. 13. Вариации геомагнитного индекса аа в декабре 2020 г

Источник: по данным International Service of Geomagnetic Indices.

Поразителен параллелизм изменений магнитного поля в полярных шапках (приполюсных областях) ионосферы Земли под влиянием соединения Юпитера и Сатурна (Рис. 14).

Рис. 14. Эффект синхронизации изменений магнитного поля 21 декабря 2020 г. в Арктике (индекс PCN) и Антарктике (индекс PCS)

Источник: Ibid.

Соединение газовых гигантов сопровождалось возмущением ионосферы (Рис. 15).

Рис. 15. Прирост количества плазмы (полного электронного содержания) ионосферы за счет притока частиц из космоса 21 декабря 2021 г. Момент соединения Юпитера и Сатурна отмечен стрелкой

Источник: расчет по данным «ИЗМИРАН, Ионосферная погода: Индексы погоды WTEC».

Значения действующих высот в ионосфере 21 декабря 2020 г. были значительно выше обычных (Рис. 16).

Рис. 16. Аномалия действующих высот слоя h’F2 ионосферы 21 декабря 2020 г. по наблюдениям на станции Рим

Источник: по данным NOAA, National Centers for Environmental Information

Отношение сигнал/шум в ионосфере 21 декабря особенно сильно выросло на высотах более 200 км и около 500 км, что указывает на происхождение нарушения (Рис. 17).

Рис. 17. Состояние ионосферы 20 декабря (а), 21 декабря (б) и 22 декабря (в) 2020 г. по критерию отношения сигнал/шум в районе космодрома Уоллопс (США, штат Виргиния)

Источник: Mirrion 2 — Real Time Ionosonde Data Mirror.

В стратосфере событие 21 декабря 2020 г. проявилось в изменении потока тепла, величина которого закономерно уменьшалась по мере движения космического импульса от изобарической поверхности 10 гПа (высота около 30 км) вниз до тропопаузы (Рис. 18).

Рис. 18. Поток тепла в стратосфере Земли на широте 60° Северного полушария (уровни10,30,50, 70, 100 и 150 hPa) в дни до и после соединения Юпитера и Сатурна. Характерно смещение даты минимума потока тепла на 22 декабря

Источник: по данным Goddard Space Flight Center, Atmospheric Chemistry and Dynamics Laboratory.

Кроме того, в стратосфере по наблюдениям в Антарктиде и в других регионах Южного полушария 21 декабря и в последующие два дня резко снизилось общее содержание озона (Рис. 19).

Рис. 19. Сокращение озонового слоя в стратосфере над Антарктидой (станция Мак Мердо)

Источник: по данным Goddard Space Flight Center, SBUV Merged Ozone Dataset (MOD).

С тепловой аномалией в стратосфере связано нарушение циркуляции тропосферы, в особенности к северу от 20° с. ш. (Рис. 20).

Рис. 20. Реакция тропосферы Северного полушария Земли на соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 г. Кратковременное увеличение значений индекса Арктического колебания (AO)

Источник: по данным Arctic Oscillation.

Следы соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря в гидросфере Земли образуют аномалии уровня воды в бесприливных акваториях Средиземного моря (Рис. 21 и 22).

Рис. 21. Уровни воды в Ливийском море 20, 21 и 22 декабря 2020 г. Станция Иерапетра (Крит)

Источник: по данным Sea Level Monitoring Facility.

Рис. 22. Уровни воды в Эгейском море 19–22 декабря 2020 г. Станция Бодрум (Турция)

Источник: Ibid.

Принимая во внимание зависимость сейсмического режима литосферы от нарушений ионосферы, можно было ожидать, что одним из последствий соединения Юпитера и Сатурна станет рост числа землетрясений в первую половину дня 21 декабря 2020 г. (см. Рис. 4−7 и др.). Это предположение оправдалось (Рис. 23)

Рис. 23. Землетрясения М ≥ 2 на планете 21 декабря 2020 г

Источник: International Seismological Centre.

Что касается реакции человека на глобальную аномалию магнитного поля, возникшую 21 декабря 2021 г., свидетельствами её влияния могут быть повышенная смертность и массовое социальное поведение. В Дании — единственной стране, где публикуется статистика ежедневной смертности, определенные признаки негативных последствий нарушения геомагнитной обстановки действительно обнаруживаются (Рис. 24).

Рис. 24. Смертность в Дании в декабре 2020 г

Источник: по данным Danmarks Statistics.

Весьма чувствительным индикатором массового поведения выступают цена на золото, и показательно, что максимальная цена, отражающая колебания спроса за много дней, была наивысшей именно 21 декабря 2020 г. (Рис. 25).

Рис. 25. Динамика цены на золото в декабре 2020 г., Нью-Йоркская биржа

Источник: по данным Investing. Com.

Как видим, величайшее соединение Юпитера и Сатурна имело чрезвычайно широкий спектр земных последствий.

Заключение

Ранее автором были опубликованы многочисленные доказательства поступления на Землю беспрецедентного по силе сверхсветового импульса от взорвавшейся около 50 тыс. лет назад оболочки нейтронной звезды SGR 1806−20 из созвездия Стрельца, который опередив на 44 часа 31 минуту уникальную вспышку гамма-лучей, вызвал 26 декабря 2004 г. самую страшную в истории природную катастрофу — Суматринское землетрясение и цунами, ставшее причиной гибели 300 тыс. человек (см. «Сверхсветовая волна из созвездия Стрельца и земные катастрофы начала века»). Всплеск космических лучей во время величайшего соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 г. можно считать вторым хорошо задокументированным случаем кратковременного воздействия ядра Галактики на планету Земля.

При внимательном изучении результатов наблюдений мировой сети нейтронных мониторов удается идентифицировать целый ряд подобных событий, хотя и не столь заметных по масштабам последствий. Приведем примеры нейтронных эффектов соединений других пар: Юпитер ∩ Уран и Сатур ∩ Уран, происходивших соответственно в 12:51 UT 4 января 2011 г. и 0:55 UT 13 февраля 1988 г. (Рис. 26 и 27).

Рис. 26. Всплеск нейтронов при точном соединении Юпитера и Урана 4 января 2011 г. (c разницей геоцентрических долгот всего 36’). Магаданский монитор (координаты: широта 60°02’, долгота 151°03’, высота 220 м)

Источник: по данным Neutron Monitor Database.

Рис. 27. Положительная аномалия интенсивности ГКЛ при соединении Сатурна и Урана 13 февраля 1988 г. Монитор Оулу (координаты: широта 65°03’, долгота 25°28’, высота 15 м)

Источник: расчет по данным Oulu Neutron Monitor.

Осмысление фактов системообразующей роли элемента ньютония позволяет ликвидировать множество несоответствий, серьезно замедляющих развитие науки. Они касаются в первую очередь понимания механизмов передачи космической энергии, т.е. по сути причин наблюдаемых изменений состояния Солнца и Земли. В рамках господствующих представлений о гелиофизических процессах, не поддается объяснению феномен очевидной связи активности нашей звезды с движением по эллиптическим орбитам Юпитера (Рис. 28), Земли (Рис. 29) и других планет.

Рис. 28. Контроль солнечной активности со стороны Юпитера. Осреднение по 3282 месяцам за период 1749–2022 гг

Источник: расчет по данным WDC-SILSO, Royal Observatory of Belgium, Brussels.

Рис. 29. Годичный цикл солнечной активности, порожденный движением Земли. Осреднение по 3274 месяцам за период 1749–2021 гг

Источник: Ibid.

Мы видим проявление сил, величина которых вопреки общепринятым представлениям не определяется массой тел. И это понятно: перед нами взаимодействие невидимых оболочек вращающихся планет и звезды. Как говорит механика, соприкосновение тел, вращающихся в одном направлении ведет к торможению. Огромное различие уровней активности Солнца (с прямым вращением) при удалении и приближении Юпитера (также с прямым вращением) подчиняется этому правилу (см. Рис. 28). Другое подтверждение — годичный ход солнечной активности с минимумом в момент прохождения Землей точки перигелия (см. Рис. 29).

Ключевая роль фактора вращения ньютониевых оболочек во взаимодействии небесных тел еще более проясняется при сравнении пар Земля — Солнце и Земля — Юпитер. Происхождение июльского максимума скорости вращения Земли, открытого более 80 лет назад Николаем Михайловичем Стойко в Парижской обсерватории, до сих пор остается загадкой. Гипотеза внутренних причин (обмена угловым моментом между геосферами) не подтверждается специальным критическим экспериментом (см. «Связь Земли и Солнца через вихри эфира»).

Между тем, все просто: в июле сила торможения Земли Солнцем ослабевает, так как уменьшается взаимное проникновение их ньютониевых оболочек, удаленных друг от друга на максимальное расстояние. Синодический период вращения Солнца составляет около 27 суток, Юпитер вращается в 65 раз быстрее Солнца и в 2,4 раза быстрее Земли, следовательно, теоретически ситуации с влиянием на Землю газового гиганта и звезды должны быть противоположными. Как показывают расчеты, так оно и есть (Рис. 30 и 31).

Рис. 30. Обратная зависимость продолжительности дня (Length of the day, LOD — отклонение длительности суток от стандарта) от расстояния Земли до Солнца. Осреднение за 1962–2021 гг

Источник: расчет по данным International Earth Rotation and Reference Systems Service.

Рис. 31. Прямая зависимость продолжительности дня от расстояния Земли до Юпитера. Осреднение по двум 15-летним периодам за 1962–2021 гг., когда Юпитер двигался на максимальном и минимальном расстояниях от Земли

Источник: Ibid.

Система Менделеева призвана стать основой современной картины мира, в которой найдут отражение все надежно установленные факты.