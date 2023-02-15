Вашингтон, 15 февраля, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под газопроводы «Северный поток». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование причин взрыва на магистралях.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

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На подводной лодке была установлена декомпрессионная камера. Водолазы заранее тренировались подгружаться на глубину. Для закладывания взрывчатки было выбрано самое мелкое место в Балтийском море, где проходил трубопровод. Подводники погружались на глубину 260 футов (79 метров).

«ЦРУ доставила декомпрессионную камеру на корабль. Норвежцы нашли самое мелкое место Балтийского моря — между Швецией и Данией. И они тренировались там. Трубопроводы покрыты бетонными плитами. Так что это серьёзная работа — их взорвать», — отметил Херш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о том, что власти США приняли решение взорвать «Северные потоки», поскольку опасались, что в условиях зимы Германия возобновит закупки газа по этому маршруту.