Херш назвал страх причиной решения Байдена о подрыве «Северных потоков»
Берлин, 15 февраля 2023, 03:26 — REGNUM Опасения, что некоторые страны Европы могут отказаться поддерживать санкции против России из страха перед приближающейся зимой, могли стать причиной того, что президентом США Джо Байденом было принято решение о подрыве газопроводов «Северный поток». Такое мнение высказал журналист Сеймур Херш в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
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В том числе американский лидер боялся, что «Германия отменит санкции из-за холодной зимы», подчеркнул Херш. Ещё одной причиной он назвал то, что война на Украине «для Запада шла не очень хорошо».
Ранее он заявил об итогах проведённого им расследования взрывов на магистралях «Северный поток». По версии Херша, американские водолазы заложили под трубопроводы взрывчатку ещё летом 2022 года, в ходе учений НАТО Baltops. В действие взрывной механизм был приведён из Норвегии.
Как сообщало ИА REGNUM, расследование Сеймура Херша о причастности США к взрывам «Северных потоков» встретило у коллег по западным массмедиа либо холодный прием, либо обвинения в адрес самого автора. Расследователя называют поклонником «теории заговора», человеком с подмоченной репутацией, а также тем, кто транслирует позицию Кремля.