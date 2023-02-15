Берлин, 15 февраля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Украине будет сначала поставлена «лишь половина батальона» танков Leopard 2 A6, заявил 15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус.

Michael Matthey/dpa/Global Look Press Борис Писториус

«Будет поставлена половина батальона (Leopard 2) A6 и один батальон A4», — сказал он журналистам.

Он добавил, что к этому прибавится до начала следующего года свыше 120 Leopard 1 A5.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Писториус заявил, что крупные успехи на поле боя, на что рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны.

Писториус также добавил, что без помощи НАТО боеприпасы у ВСУ быстро закончатся, поэтому «важно ускориться» и правильно расставить акценты.

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