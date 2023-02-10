Берлин, , 10:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что канцлера Германии Олафа Шольца приходится «заставлять» помогать Киеву, сообщает Spiegel.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В интервью журналу Spiegel украинский политик выразил недовольство сложившейся ситуацией вокруг поставки Киеву немецких танков, отметив, что это эмоционально и сложно.

«Мне приходится заставлять его [Олафа Шольца] помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — сказал Зеленский.

Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус анонсировал поставку Киеву 14 танков Leopard 2. Танки должны направить до конца марта. В целом Германия планирует поставить на Украину 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев не собирался выполнять Минские соглашения. Зеленский объяснил свое решение тем, что в соглашении не прописан вопрос о Крыме.