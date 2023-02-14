Глава Пентагона не готов объявить о предоставлении ВСУ боевых самолётов

Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Окончательного решения о предоставлении Киеву истребителей пока нет, заявил 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин.

Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе © EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

При этом Запад, по словам главы Пентагона, готов и дальше оказывать Украине военную помощь для удовлетворения «самых неотложных потребностей».

ВСУ рассматривают возможность наступления весной, осталось всего несколько недель, поэтому нужно сделать многое, добавил Остин.

Министр подчеркнул, что в центре внимания переговорного процесса сейчас находится сведение всех систем воедино, обучение войск применению техники и артиллерии, обеспечение их ремонта и обслуживания.

Глава Пентагона опроверг запрет Польше передать Украине самолёты МиГ-29. США якобы никогда не возражали против поставок Варшавой каких бы то ни было видов вооружения в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что надеется: американские истребители F-16 будут поставлены Украине и это «лишь вопрос времени».