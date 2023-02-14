Красноярск, 14 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае задержали трёх молодых людей за диверсию на железной дороге. Установлено, что подростки осуществили поджог трансформаторной подстанции в селе Овсянка городского округа Дивногорск. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Уголовное дело о диверсии было возбуждено 13 февраля. При этом сами преступления были совершены ещё перед Новым годом. У фигурантов проведены обыски по месту жительства, изъяты сотовые телефоны.

Уточняется, что неработающим и ранее не судимым молодым людям от 19 до 21 года. В настоящее время все трое заключены под стражу и содержатся в СИЗО №1 города Красноярска.

14 февраля в Пензенской области были задержаны четверо подростков, которые подожгли релейный шкаф, а 13 февраля у железнодорожного подъезда к военному объекту Министерства обороны в Подмосковье задержали мужчину. У него изъяли профессиональную камеру с фотографиями разных железнодорожных объектов и несколько мобильных телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в период специальной военной операции существенно возросло число террористических диверсий спецслужб Украины на инфраструктурных объектах.