Мехико, 15 февраля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Латиноамериканские страны не поддерживают призывы западных стран об отправке оружия Киеву. Об этом, как передает международная деловая газета Financial Times, заявил глава внешнеполитического ведомства Мексики Марсело Эбрард.

Иван Шилов ИА REGNUM Латинская Америка

«Не думаю, что направление оружия для затягивания конфликта пользуется поддержкой в Латинской Америке», — сказал он.

Дипломат назвал данный шаг «не слишком разумным» из-за последствий, с которыми могут столкнуться Евросоюз, Россия и другие страны. По словам Эбрарда, страны Латинской Америки «пытаются найти или представить себе, каким может быть политическое решение конфликта».

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В свою очередь, экс-министр иностранных дел Колумбии Мария Ангела Ольгин заявила, что регион возвращается к «политике неприсоединения». Она также добавила, латиноамериканские государства считают, что Пекин и Москва могут оказать им поддержку в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 14 февраля продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области.