Париж, 15 февраля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не собирался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, когда тот отправился в короткое турне по Европе. Об этом пишет 15 февраля издание Politico.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Елисейский дворец не направлял Зеленскому официальное приглашение, и встреча с Макроном едва не сорвалась.

«Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой», — отмечает издание со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Помощники французского лидера поторопились направить Зеленскому приглашение после того, как увидели запись его выступления в Вестминстерском зале в Лондоне. Визит украинского лидера в Париж состоялся поздно вечером 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон вручил Зеленскому в Париже высшую награду Франции — орден Почетного легиона. Лидер киевского режима заявил, что глава Франции «по-настоящему» изменил свою позицию в отношении России.