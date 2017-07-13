К 357-му дню специальной военной операции (СВО) на Украине Минобороны РФ известило о прорыве мотострелками Центрального военного округа эшелонированной обороны противника в лесистой местности в ЛНР. В военном ведомстве 15 февраля показали видеокадры разбитого опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они свидетельствуют о том, что украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых.

По оценке военных, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трёх километров от занимаемых ранее рубежей. Перед этим ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами натовского образца. Несмотря на это, мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия. Натиск российских военнослужащих не выдержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника.

Ожесточенные бои идут также в Донбассе: киевское командование перебрасывает дополнительные силы в Артёмовск. Как пояснил боец группы «Вагнер», речь идет о мобилизованных украинцах, которым поставлена задача уничтожить как можно больше российских солдат.

Тем временем мировая общественность вновь заговорила о том, что властям Украины необходимо начать переговоры с Россией, в противном случае ВС РФ сомнут противника. Британский политический деятель, журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что, если подразделения ВСУ не прекратят военных действий, российские Вооруженные силы сомнут их, вероятно, в считаные дни.

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