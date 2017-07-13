15 Февраля
 
9:45

ВСУ обстреляли более 10 населённых пунктов в Херсонской области

ВСУ 14 февраля продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил источник ИА REGNUM в экстренных службах региона.

9:29

ВСУ обстреляли Макеевку американской ракетой HARM

ВСУ выпустили по Макеевке одну ракету AGM-88 HARM производства США.

9:22

Минобороны РФ обнародовало кадры боя за опорный пункт между российскими десантниками и подразделениями ВСУ в зоне проведения спецоперации;

В ходе наступательных действий воины «крылатой пехоты» при поддержке огня артиллерии подавили сопротивление опорного пункта ВСУ и вынудили украинских боевиков оставить позиции. Через некоторое время подразделения ВСУ при поддержке бронетехники попытались контратаковать и отбить ротный опорный пункт. Российские десантники своевременно вскрыли намерения противника и открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатометов и стрелкового вооружения.

В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя нашими десантниками были уничтожены несколько единиц бронетехники и большое количество личного состава подразделений ВСУ.

9:17

ГероиZ. Минобороны РФ.

9:15

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожья.

9:14

ВСУ в очередной раз обстреляли Макеевку. В этот раз под удар попал Червоногвардейский район. Американская ракета AGM-88 HARM была запущена из Красноармейска.

Официальная информация о пострадавших и степени разрушений пока не сообщалась.

8:32

США планируют отдать Украине иранское оружие — The Wall Street Journal.

«Необычный шаг откроет новые поставки огневой мощи для Америки и ее союзников, которые изо всех сил пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке, поскольку её война с Россией вступает в свой второй год», пишет издание.

Речь идет о перехваченном оружии и боеприпасах, предназначавшихся для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене.

8:32

В парламенте Канады будут добиваться признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

«Мы решительно поддерживаем призыв о включении группы «Вагнер» в список террористических организаций. И мы надеемся, что правительство выполнит эту рекомендацию», — заявил вице-председатель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Гарнетт Дженис, который представляет оппозиционную Консервативную партию Канады.

8:31

ВСУ выпустили по Иловайску пять ракет из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по Иловайску в Донецкой Народной Республике.

8:30

Донецк в эти минуты под обстрелом со стороны ВСУ. Активно работает ПВО. В небе не менее восьми разрывов. Украинские военные бьют по городу ракетами с кассетной боевой частью.

Обстрелян Донецкий машиностроительный завод.

8:21

Минобороны РФ рассказало о подвиге прорвавшего оборону ВСУ капитана Зубкова

В ходе боя подразделение российского военнослужащего капитана Сергея Зубкова ликвидировало свыше десятка боевиков, создало условия для успешного продвижения Вооружённых сил России.

8:04

В ходе наступления подразделение капитана Сергея Зубкова прорвало вражескую оборону и закрепилось на стратегически важном рубеже. Противник, открыв артиллерийско-минометный огонь, попытался выбить российских военнослужащих с занятых позиций, информирует Минобороны РФ. Отражая контратаку, Сергей Зубков со своим личным составом уничтожил более десятка боевиков. Кроме того, в бою он лично корректировал артогонь. В результате российские мотострелки продержались до подхода основных сил, а противник, понеся потери, отступил.

Умелое управление вверенным подразделением и решительные действия капитана Зубкова позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для успешного продвижения российских войск.

7:58

Пять ракет HIMARS выпустили украинские боевики по Иловайску — представительство ДНР в СЦКК.

7:57

Контроль воздушного пространства: Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС России в ходе спецоперации. Во время выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

7:54

В Донецке сбили ракету, были слышны взрывы

В Пролетарском районе Донецка произошёл сильный взрыв. Система противовоздушной обороны сбила снаряд.

7:47

Петиция на сайте Владимира Зеленского о переименовании России в «Московию», размещённая в ноябре 2022 года, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Теперь её на полном серьёзе будет рассматривать президент.

7:46

Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне. Дипломаты отреагировали на абсурдные высказывания руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса, обвинившего Россию в «принудительном перемещении и депортации украинских детей» на территорию РФ.

Россия делает все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а при отсутствии или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку. Обеспечивается защита жизни детей и благополучия, подчеркнули в посольстве.

7:46

Киевские власти должны начать переговоры с Москвой, иначе российская армия сомнет ВСУ. Об этом в интервью Global Times заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.

По его словам, в военно-политической ситуации на Украине настал важный поворотный момент. Некоторые подразделения ВСУ прекратили длительные бои и отходят назад. «Остальные, я полагаю, последуют за ними. Если нет, их сомнут российские вооруженные силы, вероятно, в считаные дни, даже не недели», — сказал политик.

7:45

На фоне помощи Киеву Франция столкнулась с нехваткой боеприпасов. Об этом пишет газета Le Figaro.

Как рассказал изданию депутат Национального собрания Франции от партии «Национальное объединение» Жюльен Ранкуль, сухопутные войска испытывают дефицит снарядов калибра 155 мм, которые используются в гаубицах и орудиях полевой артиллерии.

7:41

Бойцы РФ за три дня уничтожили несколько единиц украинской бронетехники в Артемовске (Бахмуте), сообщает «Российская газета».

При штурме города бойцы РФ уничтожили за три дня сразу несколько единиц бронетехники ВСУ. На днях расчетами ПТУР был уничтожен один танк, позавчера — БМП-2, вчера было поражено самоходное орудие.

7:40

Следственный комитет РФ установит обстоятельства подготовки киевским режимом информационной провокации в отношении России.

Согласно полученной информации, власти Украины, поддерживаемые США и рядом стран ЕС, готовятся провести масштабную информационную кампанию с целью ложного обвинения России.

Киев намерен обвинить Москву в якобы грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, и сделать это планируется перед 22 февраля, когда на заседание соберется чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН.

7:40

Российские войска продолжаются продвигаться в Марьинке (Покровский район Донецкой области). На юго-западе поселка занята пожарная часть, расположенная на севере от ранее занятого агропромышленного комплекса «Агроресурс».

7:39

В сети появилось видео украинской мастерской, которая изготавливает клейма в виде трезубца.

Тавро для людей с украинским гербом изготовлены специально для пыток и издевательств над нашими бойцами. Оставшийся анонимным автор ролика предлагает выслать клеймо бесплатно на передовую всем, кто готов их применять против пленных.

7:38

Под Угледаром ВСУ расстреляли группу медиков

Группа медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, была расстреляна ВСУ. Об этом ТАСС рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики рассказал Ян Гагин.

7:37

Кадры разбитого опорного пункта ВСУ, занятого военнослужащими Центрального военного округа на территории Луганской Народной Республики.