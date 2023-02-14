Донецк, , 09:51 — REGNUM Удерживать позиции в селе Парасковиевка около населённого пункта Артёмовск в ДНР для ВСУ равносильно самоубийству. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал WarGonzo.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, после освобождения населённого пункта Красная Гора, похоже, бойцы ЧВК «Вагнер» решили вопрос и с селом Парасковиевка, поскольку к северо-западу от него бойцы перерезали автодорогу М-03.

«Теперь удерживать позиции в Парасковиевке для украинской армии равносильно самоубийству», — говорится в сообщении.

Отмечаются, что военнослужащих ВСУ расстреливают с высот, а с запада замыкается кольцо окружения.

Как передавало ИА REGNUM, бойцы ВСУ в ряде случаев панически бегут со своих позиций в районе Артёмовска, это фиксируют российские военные.