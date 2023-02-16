Луганск, 16 февраля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. К 357-му дню специальной военной операции (СВО) на Украине Минобороны РФ известило о прорыве мотострелками Центрального военного округа эшелонированной обороны противника в лесистой местности ЛНР. В военном ведомстве 15 февраля показали видеокадры разбитого опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они свидетельствуют о том, что украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По оценке военных, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3 километров от занимаемых ранее рубежей. Перед этим ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами натовского образца. Несмотря на это, мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника.

Ожесточенные бои идут также в Донбассе: киевское командование перебрасывает дополнительные силы в Артемовск. Как пояснил боец группы «Вагнер», речь идет о мобилизованных украинцах, которым поставлена задача уничтожить как можно больше российских солдат.

Тем временем мировая общественность вновь заговорила о том, что властям Украины необходимо начать переговоры с Россией, в противном случае ВС РФ сомнут противника. Британский политический деятель, журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что если подразделения ВСУ не прекратят военные действия, Вооруженные силы РФ сомнут их, вероятно, в считанные дни.

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