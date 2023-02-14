Берлин, 14 февраля, 2023, 23:34 — ИА Регнум. В СМИ обсуждаются появившиеся в Сети фото американской военной техники из немецкого порта Бремерхафен. Их опубликовала газета Nordsee-Zeitung.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Читайте также: Глава Пентагона рассказал о новых мерах поддержки украинской армии

Издание сообщает, что в германском порту находится 60 БМП Bradley и 280 единиц различной техники.

Вся тяжелая техника предназначена киевской армии. Это очередной пакет военной помощи Украине от Вашингтона.

Отметим, что Запад за год предоставил Киеву летального вооружения почти на 50 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, западные партнёры обсуждают синхронизацию поставок вооружения и интеграцию подготовки личного состава ВСУ, заявил 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин.