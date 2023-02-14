В Пентагоне призвали Запад интегрировать и синхронизировать поддержку Киева

Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Западные партнёры обсуждают синхронизацию поставок вооружения и интеграцию подготовки личного состава ВСУ, заявил 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине глава Пентагона указал на необходимость синхронизации вооружения в интегрированный план подготовки.

По словам Остина, власти Франции и Италии решили предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, Норвегия за пять лет окажет Киеву военную и другую помощь в размере 7,5 млрд евро.

«Это весьма серьёзное обязательство», — подчёркивает министр обороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Остин упоминал, что Запад за год предоставил Киеву летального вооружения на сумму почти в 50 млрд долларов.

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