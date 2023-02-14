Идлиб, Сирия, 14 февраля, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Минздрав Сирии назвал окончательное число погибших и пострадавших из-за землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях. Цифры озвучил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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По словам министра, окончательное число погибших при землетрясении — 1414 человек, пострадавших — 2357.

Отмечается, что в статистику не входят данные о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.

Прошедшее землетрясение назвали «катастрофой века». Под завалами и в Сирии, и в Турции продолжают находить живых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Жуковский приземлился борт с российскими спасателями, которые на протяжении недели участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Сирии.