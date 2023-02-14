МЧС: из Сирии в Москву вернулись российские спасатели

Москва, , 21:38 — REGNUM В аэропорту Жуковский приземлился борт с российскими спасателями, которые на протяжении недели участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Сирии, сообщает 14 февраля пресс-служба МЧС России.

Спасатели МЧС, направленные для разбора завалов после землетрясения в Сирии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аэромобильную группу громкими аплодисментами встречали родные и близкие. Также спасателей приветствовали показательный оркестр ведомства с патриотическими композициями и национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Всего группировка российских спасателей составила более 50 человек, в том числе три кинологических расчета.

Все поставленные задачи сотрудники ведомства выполнили. Позже ожидается прибытие группы МЧС из Турции.

Напомним, в Сирии команда российских спасателей находилась с 7 февраля.

Читайте также: В ООН запросили 400 миллионов долларов для помощи Сирии