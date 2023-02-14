Число организованных спецслужбами Украины террористических атак существенно возросло за время СВО, констатировал глава ФСБ Александр Бортников. Если в первые недели и месяцы спецоперации объектами нападений становились военкоматы, то сейчас противник явно переключился на железные дороги. То, что во время боевых действий атаки на внутреннем фронте учащаются, вполне очевидно и ожидаемо. Вопрос лишь в качестве противодействия. Какие методы используют заказчики диверсий и как их пресекать?

Александр Тищенко, , 20:38 — REGNUM За время спецоперации существенно возросло количество террористических атак «со стороны украинских спецслужб и националистических формирований». Целями становятся объекты топливно-энергетического комплекса, транспорт, органы власти и военная инфраструктура России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, выступая 14 февраля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Только за последние несколько дней стало известно о серии инцидентов, которые (если будет подтверждена причастность Киева) можно считать наглядным подтверждением слов главы ФСБ.

14 февраля в Пензенской области были задержаны четверо молодых людей (трое безработных и студент), которым инкриминируются две диверсии на железной дороге. Следствие полагает, что указания о поджогах дал пользователь мессенджера Telegram с Украины, приславший подробную инструкцию, как приготовить горючую смесь и избежать задержания. Исполнители получили от украинского заказчика 10 тыс. и 30 тыс. рублей.

В тот же день в Красноярском крае задержали трех молодых людей по обвинению в похожем преступлении — поджоге трансформаторной подстанции.

С начала февраля ФСБ сообщила о трех предотвращенных терактах на железных дорогах. 1 февраля — в Свердловской области. Как передавал «Интерфакс», трое задержанных готовили нападение «за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов». При обыске изъяты: «орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования» и схемы объектов Свердловской ЖД.

На следующий день стало известно о захвате двух вооруженных террористов, готовивших подрыв железнодорожного моста в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ТАСС. Неделю спустя, 9 февраля, НАК стало известно о сорванном теракте на железной дороге в Ставрополье. «Бандиты скрывались в одном из домов на хуторе Петровский. На предложение сдаться они открыли стрельбу и в результате были уничтожены ответным огнем», — передал канал «Россия-24».

Помимо диверсий, сообщается о раскрытии случаев классического шпионажа. 13 февраля у железнодорожного подъезда к военному объекту Минобороны в Подмосковье задержали мужчину. У него изъяли профессиональную камеру с фотографиями железнодорожных объектов и несколько мобильных телефонов.

С начала спецоперации украинские разведслужбы — СБУ и Главное управление разведки минобороны — активизировали работу по трём направлениям: сбор данных об оборонном потенциале России, диверсии и работа с общественным мнением, сказал ИА REGNUM генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

Исполнителей диверсий можно разделить на две разновидности, добавил собеседник. «Первая — низкоквалифицированные, «разового использования». Их за небольшие суммы привлекают для совершения терактов, — указал Ворожцов. — Вторая подгруппа, представляющая большую опасность, — небольшие, хорошо подготовленные и законспирированные террористические ячейки, которые привлекают для строго определенных акций. Два примера — убийство публициста Дарьи Дугиной в Подмосковье и подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту».

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля © Константин Михальчевский/РИА Новости

Серию атак на объекты военной инфраструктуры, которые фиксируются с первых дней СВО, можно отнести к действиям первой разновидности, полагает эксперт. Сообщение о первом нападении появилось еще 28 февраля 2022 года — в Луховицах (Московская область) неизвестный разбил два окна военкомата и кинул внутрь бутылки с «коктейлем Молотова». Утверждалось, что ворота военкомата были разрисованы цветами украинского флага. Нападение активно «подсвечивали» признанные иноагентами порталы «Медуза» и «Медиазона».

По состоянию на октябрь 2022 года было известно о нескольких десятках похожих преступлений. Наиболее известным инцидентом в этой серии поджогов можно считать дело ранее судимого бывшего сельского учителя Ильи Фарбера, приговоренного за две атаки на военкоматы в Удмуртии к трем годам лишения свободы. Так называемое представительство президента Украины в Крыму активно освещало похожее нападение на здание городской администрации Евпатории, которое в мае 2022 года совершил «художник-акционист» Богдан Зиза.

Некоторых поджигателей можно было бы счесть одиночками (Фарбер утверждал, что «хотел проверить себя»). При этом, по информации источников портала Life в правоохранительных органах, вербовщики, предположительно, связанные с украинскими спецслужбами, платили исполнителям поджогов в российских регионах около 30 тыс. рублей. Сообщалось, что заказчики и исполнители поддерживали связь через анонимайзеры — VPN и сеть TOR, вознаграждение получалось криптовалютой. Потенциальных исполнителей находили по радикальным постам в соцсетях и мессенджерах.

Задержанная в апреле 2022 года группа, готовившая покушение на журналиста Владимира Соловьева, предположительно, работала по прямому заданию Службы безопасности Украины, сообщал Telegram-канал Baza. Утверждалось, таким образом через неонацистский канал в Telegram СБУ завербовала несколько молодых людей, в 2013 году проходивших по делу о нападениях на национальной почве.

Методы выявления и противодействия террористическим угрозам хорошо известны и не новы, вопрос лишь в эффективности их использования, подчеркивают эксперты. Первый метод — аналитическая и прогностическая работа, «а также то, что называется фильтрованием граждан, то есть своевременное выявление лиц, вызывающих оперативный интерес», подчеркнул генерал-майор МВД в отставке Ворожцов. Второе направление, добавил он, — это, собственно, контртеррористическая работа против организованных групп и спящих ячеек. «А для населения есть известные рекомендации: бдительность, внимательность и своевременное информирование правоохранительных органов», — добавил Ворожцов.

ФСБ задерживает в Крыму агента Службы безопасности Украины © ФСБ РФ/РИА Новости

Одной лишь гражданской бдительности недостаточно, полагает генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. «Обострение террористической угрозы в момент боевых действий — ожидаемое явление. Перед нашими специальными службами и правоохранителями стоит основная задача — восстановление взаимоотношений между правоохранительной системой и обществом. Между тем у нас не существует нормально функционирующей системы народных дружин. У нас практически нет территориальной обороны», — констатировал Михайлов в комментарии ИА REGNUM. Эти задачи еще предстоит решить «квалифицированным специалистам, у которых есть опыт подобной работы», добавил собеседник.

При этом Михайлов отметил, что спектр угроз будет расширяться. Он напомнил об официальном сообщении Службы внешней разведки от 13 февраля о том, что США готовят заброску групп, связанных с международными террористическими организациями, на территорию России и стран СНГ. «Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии», — говорится в сообщении СВР.

Атаки на российских граждан могут совершаться не только внутри страны, но и за рубежом, добавил генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов. «По сути, любой российский гражданин на отдыхе может стать объектом посягательства», — заметил собеседник. «Создаётся ощущение, что пройдёт время, и за границу будет выезжать просто опасно», — считает Михайлов.