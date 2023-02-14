Bloomberg: НАТО может подписать новое руководство по участию в конфликтах высокой интенсивности

Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Министры обороны стран НАТО могут подписать новое руководство, в котором проработано участие в конфликтах высокой интенсивности. Об этом 14 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, в засекреченном плане будут рассмотрены способы одновременного участия стран НАТО в военных действиях, в том числе вне зоны ответственности, которая прописана в пятой статье устава альянса.

«Союзникам будет предложено перенести инвестиции на то, что необходимо для коллективной обороны, включая более тяжёлые вооружённые силы», — приводит агентство слова высокопоставленного натовского чиновника.

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Кроме того, странам блока посоветуют усилить противоракетную и противовоздушную оборону.

Также ожидается, что в плане будет отмечена важность наращивания инвестиций в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования полученной от войск информации.