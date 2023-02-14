Bloomberg: в НАТО могут договориться о введении минимального уровня расходов на оборону

Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Страны НАТО могут договориться о введении минимального уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП. Об этом 14 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны НАТО, возможно, уже этим летом договорятся тратить не менее 2% своего ВВП на оборону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие страны НАТО, в частности Люксембург, Канада, Италия, не выполняют обязательств по увеличению расходов на оборону. Поэтому вместо значительного повышения этого показателя будет введён минимальный уровень.

Напомним, в 2014 году все страны НАТО приняли обязательство по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП.

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