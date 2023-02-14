Москва, 14 февраля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Закрыть посольства Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии призвал депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Владимир Федоренко/РИА Новости Андрей Луговой

«Я требую прекратить этот дипломатический цирк и закрыть посольства Британии, Польши, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии — координаторов оппозиционных деятелей, транзитной базы для финансирования госпереворотов — и лишить дипломатического статуса их огромный штат сотрудников», — отметил Луговой в телеграм-канале.

По его мнению, консульств вполне достаточно для решения гражданских вопросов.

«Или борцы за нерушимость связи с Западом боятся разрыва дипотношений, потому что тогда придется вывозить из-за загранок своих родственников, устроенных на теплые места в посольствах за рубежом? Пора прозреть и разрушить замки из песка и иллюзий о дружелюбном Западе», — убежден парламентарий.

Читайте также: Володин объяснил снижение уровня дипотношений с Латвией и Эстонией