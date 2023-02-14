Москва, 14 февраля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Ядерная мощь ВМФ РФ оказалась под пристальным наблюдением Норвежской разведывательной службы (NIS). О том, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, сказано в ежегодном докладе разведчиков. По их данным, центральная часть ядерного потенциала установлена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — подчеркивается в документе.

Северный флот (СФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота России. Его основу составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Главная база флота — Североморск, главная база Беломорской ВМБ — Северодвинск. О высокой активности СФ свидетельствуют многочисленные публикации как российских, так и зарубежных СМИ.

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Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (на борту которого стоит гиперзвуковая ракета «Циркон» — прим. ИА REGNUM), в ходе выполнения задач дальнего похода в южной части Атлантического океана провёл артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках подготовки к проведению совместных с ВМС ЮАР и ВМС Народно-освободительной армии Китая военно-морских учений, сообщило 10 февраля Минобороны РФ.

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В январе 2023 года фрегат «Адмирал Горшков» стал объектом слежки британских спецслужб. Она была поручена кораблю военно-морских сил Великобритании HMS Portland, на борту которого имеется специальный вертолёт Merlin, оснащённым передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций.

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«Россия будет наращивать темпы строительства разного рода военных кораблей», — заявил 29 декабря 2022 года в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град» президент России Владимир Путин.

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После начала спецоперации на Украине важность ядерного оружия для России существенно возросла, и американцы очень обеспокоены этим обстоятельством. В январе 2023 года специалисты Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт создали симулятор, позволяющий сыграть роль президента США, который должен принять решение по нанесению ответного ядерного удара условной России.

Виртуальный эксперимент описал журналист Financial Times Джон Торнхилл. После нанесения удара со стороны условной России, когда к Америке с рёвом устремятся 300 ядерных ракет, сразу погибает два миллиона американцев.

«Вероятно, это превентивный удар условной России, призванный уничтожить все наземные шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами, имеющимися в стране. Противоракетная оборона не может сбить все ракеты противника, что означает смерть двух миллионов американцев», — описывает автор публикации стоящую перед «президентом США» задачу.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российские боевые корабли впервые после холодной войны стали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, известила норвежская разведка.

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