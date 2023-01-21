Вашингтон, 22 января, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Учёные из США изучают реакции людей и возможность их предугадать, моделируя ядерный удар по России. Такой эксперимент проводили ученые из Принстонского университета Мориц Кютт и Шэрон Вайнер, сообщило Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Читайте также: В НАТО объяснили проведение ядерных учений

Исследования были представлены на Международной конференции по ядерной политике. Её участникам предложили представить себя президентом США и принять решение, что делать в случае, если страна была атакована российскими ядерными ракетами — речь шла о 300 снарядах. В соответствии с предложенными условиями, ракеты не получилось уничтожить с помощью систем ПВО, в результате атаки погибли около 2 млн человек.

«У меня есть 15 минут, чтобы ответить. Часы тикают, и мне предлагают три варианта действий. Все они предусматривают нанесение ответных ударов по России. По расчетам, там погибнет от пяти до 45 миллионов человек. Что мне делать?» — рассказал об эксперименте редактор Financial Times Джон Торнхилл.

Реакцию людей на потребность что-то делать в такой ситуации оценили американские эксперты по национальной безопасности. Учёные пришли к выводу, что принятие решений в этом контексте вызвало бы сильнейший стресс у человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проводились учения ядерных сил стран — членов НАТО. Их целью называлось «обеспечение эффективного ядерного сдерживания».