Вашингтон, 14 февраля, 2023, 03:47 — ИА Регнум. В США опасаются, что поставки Украине ракет ATACMS могут ослабить американскую армию и истощить арсеналы страны в свете возможных будущих конфликтов. В связи с этим принято решение не поставлять Киеву такое вооружение, сообщила газета Politico.

Army.mil Пуск ракеты ATACMS

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Речи идёт о снарядах с дальностью поражения в 300 км. В США подчеркнули, что запасов такого вооружения в стране нет, и истощать арсенал армии было бы нелогичным.

«В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», — цитирует издание представителя министерства обороны Соединённых Штатов.

В Пентагоне пояснили, что используют другие возможности для обеспечения Киева вооружением не в ущерб интересам американских вооружённых сил, но в то же время с целью поддержать возможности Украины «наносить удары по целям».

Как сообщало ИА REGNUM, поставки оружия странами НАТО на Украину превышают возможности их производства, заявил 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Время ожидания производства некоторых типов вооружений возросло с 12 до 18 месяцев.