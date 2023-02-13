ДНР, 13 февраля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие под Артёмовском Донецкой Народной Республики жалуются на заканчивающиеся боеприпасы. Об этом говорится в материале британской вещательной корпорации Би-би-си (BBC). Отмечается, что некоторые снаряды поставляются бракованными.

Виктор Антонюк/РИА Новости Реактивные снаряды

Корреспондент BBC Орла Герин побывала на позициях украинских военных. Она отмечает, что российская армия не прекращает атаки Артёмовска часами. На некоторых городских улицах уже ведутся бои.

«Нам не хватает боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов», — цитирует журналист капитана из 93-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Полиглот».

Кроме этого ВСУ недостаёт устройств для зашифрованной связи и бронетранспортёров, констатирует Герин.

После осечки миномёта, которую увидела представительница СМИ, украинские военные объяснили, что мина была доставлена из-за рубежа из старых запасов.

По словам Герин, российская армия постепенно занимает новые территории, фактически взяты под контроль обе главные дороги, ведущие в Артёмовск. Для снабжения украинских подразделений остался лишь один узкий путь.

Как сообщало ИА REGNUM, состоявшееся освобождение населённого пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике является ключом к освобождению Артёмовска, считает советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

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