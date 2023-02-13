Румыния, 13 февраля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. В Румынии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 13 февраля Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По предварительным данным, очаг землетрясения залегал на глубине порядка восьми километров, эпицентр был расположен на расстоянии 14 километров от города Тыргу-Жиу с населением около 97 тыс. человек.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, 17 декабря 2022 года землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера было зафиксировано в румынском городе Бузэу региона Валахия.

Его очаг находился на глубине 144 километра.

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