Кахраманмараш, , 12:46 — REGNUM В турецком городе Кахраманмараш спасатели из Таджикистана извлекли живым, проведшего под завалами после землетрясения трёхлетнего мальчика, сообщает 13 февраля пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что малыш по имени Явуз находился под завалами 158 часов. Его нашли с помощью специального оборудования по поиску людей.

После обнаружения мальчика спасатели выключили оборудование, чтобы не напугать ребёнка ещё больше, и ползком добрались до него, пояснили в КЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели в турецкой провинции Газиантеп извлекли из-под завалов выжившую женщину, которая после землетрясения находилась под обломками дома 163 часа.

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