Москва, 13 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении более 30 военных ВСУ, сообщили 13 февраля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что на указанном направлении огнем артиллерии было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что американские РЛС, находящиеся в распоряжении ВСУ, переброшены на купянский участок фронта. ВСУ, согласно данным Марочко, увеличивают группировку на купянском направлении, перебрасывая туда технику и живую силу.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится к северу от Артёмовска, в непосредственной близости к границе населенного пункта.

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