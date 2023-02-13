Москва, , 14:22 — REGNUM Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике, сообщили 13 февраля в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции © Алексей Майшев/РИА Новости

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Населенный пункт находится к северу от Артёмовска, в непосредственной близости к границе населенного пункта.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились в северной части Артёмовска. Российские военные полностью контролируют три дороги из четырех, по которым подразделения ВСУ подвозили боеприпасы.

Кроме того, заявил Пушилин, российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев перебрасывает резервы в город. Там идёт эвакуация гражданских лиц. ВСУ также предпринимают попытку обустроить новые линии обороны за пределами города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации Владимира Путина.

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