Кадыров заявил, что в случае приказа ВС России смогут дойти до Киева

Грозный, , 12:59 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», — рассказал глава Чечни в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он уточнил, что если будет приказ Верховного главнокомандующего, то все российские подразделения готовы.

«А дальше — как примет решение президент», — добавил Кадыров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Кадыров сообщил об отравлении командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. По словам главы Чечни, сейчас с Алаудиновым всё хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.