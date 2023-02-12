Берн, 12 февраля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Свыше трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, заморожены или заблокированы банком Credit Suisse. Речь идёт о сумме в 17,6 млрд франков (более $19 млрд). Об этом сообщили в кредитной организации, пишет 12 февраля газета SonntagsZeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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«CS сообщает, что заблокировал или заморозил российские активы на сумму 17,6 млрд швейцарских франков. Это более трети всех зарегистрированных российских активов в Швейцарии», — сказано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным швейцарских властей, ранее в стране заморозили российские активы почти на $8 млрд. Кроме того, были заморожены 15 объектов недвижимости.

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Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского, юридическая служба ЕС фактически подтвердила, что не знает местонахождение 86% замороженных активов Центробанка России, поэтому у Евросоюза нет возможности передать их Киеву. Общий размер активов оценивается в $258 млрд, из этой суммы на сегодняшний день установлено местонахождение не более $36,4 млрд.