Власти ЕС решили усилить меры по изъятию российских активов для нужд Украины

Брюссель, , 07:57 — REGNUM Евросоюз и его союзники усиливают деятельность по использованию заблокированных российских активов для удовлетворения нужд Украины, говорится в документах, принятых руководством ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, указанные средства Брюссель планирует направлять на выплату репараций в рамках европейского и международного законодательства. Кроме того, в документах сказано, что лидеры стран ЕС договорились по поводу расширения санкций в отношении России, а также о мерах по борьбе с обходом уже введенных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что местонахождение 86% замороженных активов Центробанка (ЦБ) России невозможно установить, в связи с чем ЕС не может передать эту часть активов Украине.

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