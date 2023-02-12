Москва, 12 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Ни у Соединённых Штатов, ни у их союзников из числа стран Запада не имеется никакого уважения к принципу равноправия. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном», посвященного теме «Россия и мир», которое обнародовано на сайте МИД РФ.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Как отметил Лавров, когда речь начинает идти о демократии на международном уровне, страны Запада тут же «уходят в кусты».

«В Уставе ООН записано, что всемирная Организация основана на принципе суверенного равенства государств. Никакого уважения к нему нет ни у США, ни у их западных союзников. Они считают себя превыше всего», — сказал глава МИД РФ.

Также он указал, что в ходе любого выступления американского президента перед массовой аудиторией обязательно заявляется, что США якобы являются единственной и неповторимой, исключительной державой, которая одна якобы способна удерживать мир в нормальном состоянии, не позволяя ему скатиться в хаос.

«Философия диктатора, монополиста. Совсем не философия государства, полагающегося на сотрудничество, демократию, поиск баланса интересов, формирование устойчивой мировой системы, которая будет опираться на несколько основ», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина якобы нуждается в скорейшей поставке западного оружия.