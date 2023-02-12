Глава МОК рассказал, что станет «концом» для всех международных турниров
Глава МОК: правительства не должны принимать решения о допуске спортсменов
Куршевель, Франция, 12 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Решение о том, кто может или не может участвовать в международных соревнованиях, не должны принимать правительства стран. С таким заявлением 12 февраля во время чемпионата мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Он указал на то, что на Australian Open украинская теннисистка играла против соперницы с российским паспортом, выступавшей в нейтральном статусе. Также на корт выходила и белорусская спортсменка. Она тоже выступала в нейтральном статусе и сумела выиграть турнир.
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«Так почему же это не может происходить в бассейне или в зале?» ― поинтересовался Бах.
Он подчеркнул, что МОК «серьёзно относится к проблемам прав человека и должен учитывать их».
«Не правительства стран должны решать, кто может участвовать в международных спортивных соревнованиях. Такой подход стал бы концом для всех международных турниров, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры, в том виде, в котором мы знаем их сейчас», — констатировал глава МОК.
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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в МОК заявили, что рассматривают возможность допустить к Играм спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём это может коснуться только тех из них, кто не поддерживает проведение специальной военной операции.
10 февраля 35 стран выступили за запрет на участие в Олимпиаде-2024 в Париже российских и белорусских спортсменов. В их числе США, Германия, Великобритания, Франция, Польша. В свою очередь, Австралия предложение МОК поддержала.