Куршевель, Франция, 12 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Решение о том, кто может или не может участвовать в международных соревнованиях, не должны принимать правительства стран. С таким заявлением 12 февраля во время чемпионата мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

Он указал на то, что на Australian Open украинская теннисистка играла против соперницы с российским паспортом, выступавшей в нейтральном статусе. Также на корт выходила и белорусская спортсменка. Она тоже выступала в нейтральном статусе и сумела выиграть турнир.

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«Так почему же это не может происходить в бассейне или в зале?» ― поинтересовался Бах.

Он подчеркнул, что МОК «серьёзно относится к проблемам прав человека и должен учитывать их».

«Не правительства стран должны решать, кто может участвовать в международных спортивных соревнованиях. Такой подход стал бы концом для всех международных турниров, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры, в том виде, в котором мы знаем их сейчас», — констатировал глава МОК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в МОК заявили, что рассматривают возможность допустить к Играм спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём это может коснуться только тех из них, кто не поддерживает проведение специальной военной операции.

10 февраля 35 стран выступили за запрет на участие в Олимпиаде-2024 в Париже российских и белорусских спортсменов. В их числе США, Германия, Великобритания, Франция, Польша. В свою очередь, Австралия предложение МОК поддержала.