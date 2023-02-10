Вильнюс, , 21:54 — REGNUM За запрет на участие в Олимпиаде-2024 в Париже спортсменов из России и Белоруссии выступили 35 стран, в том числе США, Германия, Великобритания, Франция, Польша. О том, что группа этих стран намерена требовать не допускать Россию и Белоруссию на Олимпийские игры во Франции, заявила 10 февраля министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

Париж © Panoramic/Zuma/TASS

«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», — приводит слова министра Reuters.

Напомним, двумя днями ранее официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что решение о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года может быть принято летом 2023 года. До этого в МОК заявляли, что рассматривают возможность допустить к Олимпиаде в Париже российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже примут решение об участии российских спортсменов в ОИ-2024 летом