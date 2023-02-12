Канберра, 12 февраля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Предложение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе поддержала министр спорта Австралии Аника Уэллс, сообщает портал Inside the games.

Павел Бедняков/РИА Новости Флаг Международного олимпийского комитета (МОК)

«Уважение прав человека и доброжелательные отношения между народами составляют основу международного спорта», — уточнила министр спорта.

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Австралия была среди тех 35 стран, который поддержали Вильнюс в намерении не допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

Международный олимпийский комитет, в свою очередь, рассматривает вариант, при котором спортсмены из России и Белоруссии будут иметь возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за запрет на участие в Олимпиаде-2024 в Париже спортсменов из России и Белоруссии выступили 35 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, Польша.