Париж, 11 февраля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Профсоюзные организации во Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая «блокировать» страну, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Профсоюзы призывают всех работников, молодежь и пенсионеров «блокировать» Францию во всех секторах начиная с 7 марта», — сообщил глава профсоюза «Сила рабочих» (FO) Фредерик Суйо.

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Массовые протесты зафиксированы по всей Франции 11 февраля. Участники акции протеста выступают против повышения пенсионного возраста во Франции. Согласно данным, собранным французской газетой Le Figaro, более 391 тыс. демонстрантов прошли маршем в 152 городах Франции. Профсоюзы заявляют, что на улицы Парижа вышло 500 тыс. человек. Отметим, что префектура полиции Парижа пока не обнародовала официальные цифры.

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