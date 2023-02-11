Демонстрация в Париже против пенсионной реформы переросла в беспорядки
Париж, 11 февраля 2023, 17:35 — REGNUM Четвертая демонстрация против пенсионной реформы в столице Франции переросла в беспорядки, сообщает французская газета Le Figaro.
Столкновения с полицией произошли на улице Шаронн, в одиннадцатом округе Парижа. Полиция использует слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции.
«Протестующие пытаются установить баррикаду», — говорится в публикации.
Протестное движение началось на площади Республики и завершится ближе к вечеру на площади Нации. Протестующие скандируют лозунг «Будем бороться за пенсию в 60!», несут плакаты: «Макрон, сам иди на пенсию».
Согласно данным, собранным французской газетой Le Figaro, на улицах Франции вышли 321 000 демонстрантов.