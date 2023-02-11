Париж, 11 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В парижском аэропорту Орли отменена половина рейсов в день всеобщей манифестации против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Аэропорт Париж-Орли

«Во Франции множественные задержки и отмены рейсов в аэропорту Орли», — сообщает французский телеканал.

Причиной отмены 50% рейсов в аэропорту Орли стала забастовка авиадиспетчеров. Отмечается, что для руководства аэропорта это стало сюрпризом.

Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) порекомендовало гражданам проверять статус рейса до выезда в аэропорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля во Франции проходит массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране. По данным, собранным французской газетой Le Figaro, на улицы Франции вышли 321 тыс. демонстрантов.